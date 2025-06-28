Посол Корчунов: Норвегия хочет активизировать учения НАТО у границы с Россией

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Власти Норвегии не скрывают своего желания увеличить военное присутствие НАТО и активизировать совместные учения с союзниками на своей территории, в том числе вблизи границы с Россией. Об этом заявил посол РФ в Осло Николай Корчунов в интервью РИА Новости.

В частности, по его мнению, мероприятия планируются проводить в восточной части губернии Финнмарк, которая граничит с РФ.

Вместе с тем дипломат обратил внимание на активное перебрасывание НАТО вооруженных сил на норвежский Север и в Арктику, включая страны, которые не граничат с регионом, такие как Великобритания, Германия, Нидерланды и Франция. Это происходит на фоне заявлений Осло о стремлении поддерживать "низкую напряженность в высоких широтах".

"Уверены, что интенсивная милитаризация северных регионов Норвегии не приведет к укреплению их безопасности, а напротив, лишь повысит уровень военно-политической напряженности и эскалационные риски в Арктике", – подчеркнул Корчунов.

Глава российского посольства подчеркнул, что между Россией и НАТО нет эффективных механизмов доверия и каналов связи по военным вопросам. Это значительно повышает риск недопониманий и опасных ситуаций, заключил он.

На повышение интенсивности учений альянса вблизи территории России ранее обращал внимание секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. По его словам, они включают отработку как оборонительных, так и наступательных действий.

Кроме того, Шойгу подчеркнул, что Альянс "понижает порог применения ядерного оружия" и укрепляет роль ядерных сил в военном планировании. Это, по его мнению, приводит к деградации механизмов контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения.

В свою очередь, глава Морской коллегии Николай Патрушев уточнял, что Североатлантический альянс во время учений около границ РФ прорабатывает сценарии, которые предполагают захват Калининградской области и нанесение превентивных ударов по арсеналам ядерного оружия.