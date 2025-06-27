Учения НАТО "Атлантик Трайдент" в Финляндии подошли к концу

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В пятницу, 27 июня, к концу подходят учения НАТО "Атлантик Трайдент", которые проходили на территории Финляндии, передает газета "Известия".

Задачей мероприятий было проверить взаимодействие Военно-воздушных сил (ВВС) Финляндии, США, Франции и Великобритании в воздухе. В учениях было задействовано более 40 самолетов, среди которых впервые прибывшие в страну разведывательные беспилотники НАТО RQ-4D Phoenix.

Согласно данным от источников, одновременно с этими учениями НАТО провело маневры "Итакаира-2025/2", которые начались вблизи российской границы в Карелии и завершились также 27 июня. При этом о проведении этих мероприятий Альянс официально не сообщал.

Военный эксперт Юрий Лямин полагает, что подавление систем противовоздушной обороны (ПВО) и достижение превосходства в воздухе уже давно являются ключевыми элементами военной стратегии стран НАТО.

"Группировка ВВС Финляндии, Швеции и Норвегии с поддержкой других стран НАТО потенциально является серьезной угрозой с этого направления. Поэтому оно требует дальнейшего усиления возможностей нашей истребительной авиации и ПВО на этом театре ведения боевых действий", – добавил он.

На повышение интенсивности учений альянса вблизи территории России ранее обращал внимание секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. По его словам, они включают отработку как оборонительных, так и наступательных действий.

Кроме того, Шойгу подчеркнул, что Альянс "понижает порог применения ядерного оружия" и укрепляет роль ядерных сил в военном планировании. Это, по его мнению, приводит к деградации механизмов контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения.

В свою очередь, глава Морской коллегии Николай Патрушев уточнял, что Североатлантический альянс во время учений около границ РФ прорабатывает сценарии, которые предполагают захват Калининградской области и нанесение превентивных ударов по арсеналам ядерного оружия.