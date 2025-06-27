Посол в Норвегии рассказал о желающих переехать в Россию

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Российское посольство в Норвегии ежемесячно получает обращения от иностранных граждан с желанием переехать в Россию. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол РФ в Осло Николай Корчунов.

По его словам, в основном обращения поступают от молодых людей, связывающих свое будущее с Россией и разделяющих традиционные ценности.

"Ежемесячно получаем порядка трех-пяти обращений иностранных граждан с просьбами разъяснить порядок получения такой визы и дальнейшего переезда в Россию. Это не только граждане Норвегии, но и других стран, постоянно проживающие здесь", – сказал дипломат.

Он также добавил, что востребована и программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

Ранее сообщалось, что отток граждан России из Эстонии превысил приток впервые за 20 лет. В прошлом году в Эстонию прибыли 600 россиян, что оказалось почти трехкратным снижением по сравнению с 2019 годом, когда туда приехали около 1,7 тысячи россиян.

Данные устанавливаются на фоне общего оттока. Около 50% эстонских мигрантов переехали в Финляндию, Россию, Великобританию, Германию и США.