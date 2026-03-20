20 марта, 20:34

Культура

Военная драма "Семь верст до рассвета" выйдет в прокат 7 мая

Фото: depositphotos/scaliger

Кинокомпания "Каро Премьер" выпустит в российский прокат фильм "Семь верст до рассвета" 7 мая 2026 года. Картина основана на реальных событиях и рассказывает о подвиге Героя Советского союза Матвея Кузьмина в годы Великой Отечественной войны.

Действие фильма разворачивается зимой 1942 года на оккупированной территории Псковской области. По сюжету герой соглашается стать проводником для немецких солдат, однако заводит их в засаду, повторяя подвиг Ивана Сусанина и спасая жизни советских бойцов.

Режиссером картины выступил Александр Андреев. Главную роль исполнил Федор Добронравов, также в фильме снялись Мария Шукшина, Виктор Добронравов, Артем Быстров и Олег Гаас.

Съемки проходили в Псковской области, на родине Кузьмина и месте его подвига. Фильм представляет собой военную драму, центральной темой которой становится жизнь людей в оккупации и выбор между выживанием и сопротивлением.

Картина создана студией "Река" при поддержке Минобороны России и правительства Псковской области. Хронометраж фильма составляет 1 час 42 минуты, возрастное ограничение – 16+.

Между тем популярными у зрителя становятся фильмы и сериалы, снятые в кинопарке "Москино" фильмы и сериалы. Как отметил руководитель столичного департамента культуры Алексея Фурсина, за 2 года на площадках кинопарка сняли свыше 200 фильмов, сериалов и музыкальных клипов. В 2026 году вышли сразу две премьеры – сказка "Буратино" и детский фильм "Простоквашино".

