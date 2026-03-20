Собянин: в этом году откроется два завода по производству аккумуляторных батарей

Сергей Собянин и первый вице-премьер Денис Мантуров осмотрели площадки строящихся заводов по производству аккумуляторных батарей в Москве.

Мэр поблагодарил Мантурова за системную поддержку проекта с момента его создания. Он подчеркнул, что для его полной реализации необходимо продолжать политику поддержки отечественного производителя.

"Спасибо огромное, что нашли время посмотреть, как развивается такая системная крупная отрасль, по сути дела, новая для России, новый кластер – гигафабрики по производству аккумуляторных батарей", – подчеркнул градоначальник.

Речь идет о формировании в Москве масштабного производства систем накопления энергии, фактически новой для страны отрасли.

Мантуров, в свою очередь, отметил, что столица последовательно развивает направление электродвижения – от запуска электросудов до производства автомобилей на площадке "Москвич". Создание гигафабрик, по его словам, станет следующим шагом в процессе развития данной отрасли.

Ожидается, что первые партии продукции будут выпущены уже в 2026 году, а для выхода на полную мощность потребуется дополнительное стимулирование спроса.

Кластер создается на территории более 34 гектаров. Он сможет покрыть значительную часть потребностей российского рынка в современных аккумуляторах. Запуск двух заводов намечен на 2026 год. В сентябре, согласно плану, должен быть достроен завод по производству тяговых аккумуляторных батарей, а в декабре – завод по производству компактных аккумуляторов.

После запуска предприятия, как ожидается, будут выпускать до 33 миллионов аккумуляторных ячеек в год. Их открытие поспособствует созданию более 2,1 тысячи новых рабочих мест. Объем инвестиций оценивается более чем в 105 миллиардов рублей.

В будущем в Москве планируется строительство ряда крупных фабрик по производству медицинских препаратов, сообщал ранее глава города. Проекты позволят вывести столичный фармкластер на первое место в стране по объему производства. Также планируется значительное увеличение производства микроэлектроники для технологического лидерства.