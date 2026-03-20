Зеленский заявил, что Украина "работает" с россиянами через Telegram

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна "работает" в России посредством Telegram, передавая свои "сигналы". Его слова передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

"Безусловно, с ограничением Telegram в России сигналы их обществу будет передавать сложнее", – отметил украинский лидер.

Ограничения на работу мессенджера действуют в РФ с 10 февраля. Как уточнял Роскомнадзор, причиной такого решения стало несоблюдение законов РФ со стороны сервиса.

При этом эксперты считают, что мессенджер в стране уже начали блокировать. 14 марта на его некорректную работу жаловались почти 6 тысяч раз, 15 марта – 12 тысяч. В понедельник, 16-го числа, было зафиксировано более 8,1 тысячи жалоб. СМИ писали, что полная блокировка мессенджера ожидается в начале апреля.

На этом фоне директор ФСБ РФ Александр Бортников указывал, что планируемые Киевом и его зарубежными кураторами террористические операции против России стали более сложными и обеспечены на более высоком уровне. Он также отметил, что общий уровень разведывательного и технического обеспечения противника, который "совершает точечные удары по гражданскому населению ракетами и беспилотниками", вырос.

