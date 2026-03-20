20 марта, 17:58

Политика

Зеленский заявил, что Украина "работает" с россиянами через Telegram

Фото: ТАСС/IMAGO/Alberto Gardin

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна "работает" в России посредством Telegram, передавая свои "сигналы". Его слова передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

"Безусловно, с ограничением Telegram в России сигналы их обществу будет передавать сложнее", – отметил украинский лидер.

Ограничения на работу мессенджера действуют в РФ с 10 февраля. Как уточнял Роскомнадзор, причиной такого решения стало несоблюдение законов РФ со стороны сервиса.

При этом эксперты считают, что мессенджер в стране уже начали блокировать. 14 марта на его некорректную работу жаловались почти 6 тысяч раз, 15 марта – 12 тысяч. В понедельник, 16-го числа, было зафиксировано более 8,1 тысячи жалоб. СМИ писали, что полная блокировка мессенджера ожидается в начале апреля.

На этом фоне директор ФСБ РФ Александр Бортников указывал, что планируемые Киевом и его зарубежными кураторами террористические операции против России стали более сложными и обеспечены на более высоком уровне. Он также отметил, что общий уровень разведывательного и технического обеспечения противника, который "совершает точечные удары по гражданскому населению ракетами и беспилотниками", вырос.

Читайте также


политикатехнологии

Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

