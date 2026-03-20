Швейцария вывела из-под антироссийских санкций 7 человек

Власти Швейцарии исключили из антироссийских санкционных списков 7 человек. Об этом говорится в заявлении Госсекретариата экономики Швейцарии, входящего в структуру Минэкономики.

При этом их личности не раскрываются. Данные меры вступят в силу 20 марта в 23:00 (21 марта в 01:00 по московскому времени. – Прим. ред.).

До этого Совет Евросоюза вывел из-под санкций дочь президента "Транснефти" Майю Токареву, бизнесмена из Нидерландов Нильса Трооста и 5 умерших человек, чьи личности не уточнялись.

16 марта Минфин США исключил из списка санкций против России 2 человек и 3 компании. В частности, ограничения сняли с россиян Евгении Тюриковой и Бориса Воронцова, а также гражданина Турции Берки Тюркена.

Также санкции перестали действовать в отношении турецких компаний Turken Dijital Matbaa, BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri и организации Futuris FZE из ОАЭ.

