Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 20:22

Политика

Швейцария вывела из-под антироссийских санкций 7 человек

Фото: 123RF.соm/bemphoto

Власти Швейцарии исключили из антироссийских санкционных списков 7 человек. Об этом говорится в заявлении Госсекретариата экономики Швейцарии, входящего в структуру Минэкономики.

При этом их личности не раскрываются. Данные меры вступят в силу 20 марта в 23:00 (21 марта в 01:00 по московскому времени. – Прим. ред.).

До этого Совет Евросоюза вывел из-под санкций дочь президента "Транснефти" Майю Токареву, бизнесмена из Нидерландов Нильса Трооста и 5 умерших человек, чьи личности не уточнялись.

16 марта Минфин США исключил из списка санкций против России 2 человек и 3 компании. В частности, ограничения сняли с россиян Евгении Тюриковой и Бориса Воронцова, а также гражданина Турции Берки Тюркена.

Также санкции перестали действовать в отношении турецких компаний Turken Dijital Matbaa, BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri и организации Futuris FZE из ОАЭ.

Читайте также


политика

Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика