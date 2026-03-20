Новости

Новости

20 марта, 21:07

Безопасность

В проекте "Перезвони сам" дали рекомендации по защите персональных данных

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Мошенники начали делать рассылки от имени портала mos.ru, поэтому москвичам не следует доверять письмам с поддельными номерами службы поддержки. Об этом предупредили эксперты проекта "Перезвони сам".

Они пояснили, что в фальшивом электронном письме мошенники пишут о новом входе в учетную запись и предлагают пользователю немедленно позвонить в техподдержку по указанному телефону. Однако отвечают вовсе не специалисты, а злоумышленники, которые предлагают "проверить данные" и пытаются узнать у жертвы банковские данные и другую личную информацию.

По всем проблемам с аккаунтом на mos.ru следует обращаться в официальную службу техподдержки по номеру 8 (495) 539-55-55. Дополнительные контакты можно найти в разделе "Помощь".

Эксперты добавили, что официальные электронные письма с оповещением о входе в личный кабинет могут прийти только с адреса login@mos.ru. При получении похожих сообщений необходимо сначала установить отправителя. Нельзя переходить по подозрительным ссылкам и сообщать кому-либо коды из СМС.

Найти устройства, с которых совершался вход в аккаунт, а также историю действий можно в своем личном кабинете. Для этого нужно перейти в раздел "Профиль" и найти вкладку "Безопасность".

Ранее эксперт в области информационных технологий Дмитрий Сыцко предупредил, что не стоит перезванивать на незнакомые номера. В некоторых случаях это может привести к списанию денег. Кроме того, перезванивая, человек показывает, что его номер активен, поэтому начинает получать еще больше мошеннических звонков.

Также это может быть формой провокации. Аферисты заставляют человека перезвонить, чтобы поставить его в уязвимую позицию с психологической точки зрения.

Москвичей предупредили о мошеннической рассылке от имени портала mos.ru

Читайте также


Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

