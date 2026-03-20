В проекте "Перезвони сам" дали рекомендации по защите персональных данных

Мошенники начали делать рассылки от имени портала mos.ru, поэтому москвичам не следует доверять письмам с поддельными номерами службы поддержки. Об этом предупредили эксперты проекта "Перезвони сам".

Они пояснили, что в фальшивом электронном письме мошенники пишут о новом входе в учетную запись и предлагают пользователю немедленно позвонить в техподдержку по указанному телефону. Однако отвечают вовсе не специалисты, а злоумышленники, которые предлагают "проверить данные" и пытаются узнать у жертвы банковские данные и другую личную информацию.

По всем проблемам с аккаунтом на mos.ru следует обращаться в официальную службу техподдержки по номеру 8 (495) 539-55-55. Дополнительные контакты можно найти в разделе "Помощь".

Эксперты добавили, что официальные электронные письма с оповещением о входе в личный кабинет могут прийти только с адреса login@mos.ru. При получении похожих сообщений необходимо сначала установить отправителя. Нельзя переходить по подозрительным ссылкам и сообщать кому-либо коды из СМС.

Найти устройства, с которых совершался вход в аккаунт, а также историю действий можно в своем личном кабинете. Для этого нужно перейти в раздел "Профиль" и найти вкладку "Безопасность".

Ранее эксперт в области информационных технологий Дмитрий Сыцко предупредил, что не стоит перезванивать на незнакомые номера. В некоторых случаях это может привести к списанию денег. Кроме того, перезванивая, человек показывает, что его номер активен, поэтому начинает получать еще больше мошеннических звонков.

Также это может быть формой провокации. Аферисты заставляют человека перезвонить, чтобы поставить его в уязвимую позицию с психологической точки зрения.