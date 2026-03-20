Эксперт Масленников спрогнозировал курс доллара в районе 83–87 рублей до конца марта

В России резко взлетел курс доллара, обратили внимание СМИ. Что ждет иностранные валюты к концу 2026 года и как это отразится на россиянах, разбиралась Москва 24.

Обвал рубля?

Курс доллара 19 марта достиг 85,5 рубля впервые с 12 сентября 2025 года. На следующий день, 20 марта, во время торгов он слегка снизился – примерно до 84 рублей. Кроме того, Банк России установил стоимость валюты на 21 марта в размере 83,99 рубля.

Спрогнозировать поведение валюты в настоящих условиях крайне сложно, отметил в разговоре с Москвой 24 доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Дело в том, что здесь сталкиваются два интереса. Первый – Минфина, для которого дорогой доллар – это большие деньги в бюджете. Ведомство прекратило продавать выручку, которую получает в виде валюты от возмещения акцизов на нефть со стороны нефтяных компаний (Минфин объявил об этом 4 марта. – Прим. ред.). Соответственно, это снизило предложение на финансовом рынке валюты и подстегнуло рост ее цены", – объяснил экономист.

Однако, по его словам, есть интересы Банка России, которому, наоборот, выгоден стабильный курс, потому что он препятствует росту инфляции. Но ЦБ давно не участвует в продаже валюты: его главная задача – поддерживать ее, только когда происходят спекулятивные действия, отметил эксперт.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Поэтому мы будем видеть тенденцию на повышение курса до тех пор, пока на рынке не появится дополнительный объем валюты – за счет роста цен на нефть. Но это произойдет не сразу. Компании будут копить деньги вплоть до налогового периода, когда придется рассчитываться, а это начало апреля. Вот тогда можно будет увидеть притормаживание роста доллара.

Сафонов отметил, что подорожание доллара отразится и на жизни россиян.

"Все товары, которые покупаются за рубежом, номинированы либо в долларах, либо в юанях, либо в евро, которые растут. Это приведет к удорожанию стоимости ввозимых товаров. И, естественно, увеличится инфляция", – заключил экономист.

Влияние мировой ситуации

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников напомнил в разговоре с Москвой 24, что в начале 2026 рубль укреплялся, однако затем произошла ситуация на Ближнем Востоке.

"Одновременно в марте начался горячий сезон заключения новых контрактов. Кроме того, фундаментальные базовые показатели платежного и торгового балансов, которые влияют на курс рубля, два-три квартала по прошлому году достаточно сильно просели вниз. В России пока еще положительный торговый баланс и положительный баланс по текущим операциям, но в годовом выражении они значительно сократились. Это создало предпосылки для ослабления рубля", – указал экономист.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Но главный фактор – это уход Минфина с валютного рынка: когда на рынке остаются только продажи Центрального банка – это 4,6 миллиарда рублей валюты. До 4 марта ЦБ вместе с Минфином продавали 16 с лишним миллиардов. То есть предложение валюты сократилось в несколько раз – это, естественно, отразилось на курсе. Думаю, что до конца этого месяца рубль будет находиться в коридоре 83–87. Весьма возможно еще некоторое ослабление.

Также эксперт добавил, что сейчас в отношении России произошло небольшое смягчение санкций, после чего принято решение активно продавать нефть в другие страны. Эти деньги можно будет получить только в апреле – середине мая. До этого времени, когда начнет поступать экспортная валютная выручка, нижняя граница курсового диапазона способна даже опуститься до 80 рублей, предположил Масленников.

"Как долго это продлится, будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, потому что продолжительность конфликта влияет на положение дел на мировом нефтяном рынке. Если, условно говоря, конфликт заканчивается к концу апреля – середине мая, тогда вторая половина года проходит уже под знаком совершенно других цен на нефть", – указал экономист.

Масленников предположил, что, если брать осторожную перспективу, среднегодовой курс доллара может оказаться ближе к отметке 84–85. А в конце года возможен интервал 85–90 рублей, добавил он.

