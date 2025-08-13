Форма поиска по сайту

13 августа, 11:43

Политика

МИД Эстонии объявил о решении выслать российского дипломата

Фото: 123RF/kryspl

Министерство иностранных дел Эстонии объявило о высылке российского дипломата из республики. Соответствующее решение ведомства размещено на сайте.

В МИД уточнили, что в среду, 13 августа, вызвали поверенного в делах посольства РФ для вручения ноты об объявлении первого секретаря аппарата посольства России персоной нон грата. По версии ведомства, дипломат участвовал "в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии".

В мае этого года эстонский МИД вызывал временного поверенного в делах РФ из-за якобы нарушения Москвой воздушного пространства Эстонии. По словам главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны, российский самолет якобы без разрешения вошел в эстонское воздушное пространство.

До этого МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Эстонии Яну Ванамельдер из-за осквернения могильных плит советских военных в Таллине. Москва осудила нападения на военные памятники в республике и потребовала от Эстонии начать расследование.

