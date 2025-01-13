ТАСС: вице-канцлер МИД Эстонии внесена в стоп-лист РФ

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Вице-канцлер по глобальным вопросам МИД Эстонии Минна-Лийна Линд внесена в российский стоп-лист, пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Москве.

"Это решение – "привет" Таллину из Москвы в связи с продавленным Эстонией аннулированием мальтийской визы официального представителя МИД России Марии Захаровой", – указал собеседник и подчеркнул, что эстонская чиновница известна своей системной русофобией.

Аннулирование визы Захаровой произошло перед совещанием министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое проходило на Мальте в начале декабря 2024 года.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал это надругательством над функциями председателя ОБСЕ.

