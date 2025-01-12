США отказали российским дипломатам в поездке на церемонию в Элизабет-Сити

Фото: 123RF/tupungato

Власти США отказали российским дипломатам в согласовании поездки в Элизабет-Сити для участия в мемориальной церемонии возложения венков, посвященной 80-й годовщине гибели советских летчиков. Об этом со ссылкой на заявление посольства РФ в США сообщает РИА Новости.

"Находясь в США, остро ощущаем стремление местного политистеблишмента предать забвению страницы российско-американского союзничества в годы Второй мировой войны. Яркое подтверждение – отказ в согласовании поездки росдипломатов в город Элизабет-Сити для проведения мемориальной церемонии", – заявили дипломаты.

11 января прошло 80 лет с момента гибели советских летчиков, участвовавших в ранее засекреченном проекте "Зебра". В рамках этого проекта летчики перегоняли из США в СССР гидросамолеты типа "Каталина". Четыре летчика погибли в авиакатастрофе при взлете с реки Пасковотанк в штате Северная Каролина.

Ранее стало известно, что официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой аннулировали визу на Мальту, где должен был состояться СМИД ОБСЕ. Дипломату отказали перед вылетом российский делегации из Москвы с формулировкой "в силу независящих от них обстоятельств". В МИД назвали случившееся беспрецедентным случаем, поскольку виза уже была выдана мальтийским председательством.

