Эстония призвала граждан отказаться от поездок в Россию

Фото: depositphotos/AlexanderMils

Министерство иностранных дел Эстонии призвало граждан отказаться от любых поездок в Россию. Об этом сообщает сайт ведомства.

"Гражданам Эстонии, временно находящимся в России, рекомендуется тщательно взвесить необходимость своего пребывания в стране. Министерство иностранных дел также рекомендует эстонским гражданам как можно скорее вернуться в Эстонию", – говорится в заявлении.

На границе двух стран работают три погранпункта. При этом КПП "Нарва" открыт только в дневное время, а "Лухамаа" и "Койдула" функционируют в полном объеме.

В августе 2024 года эстонские власти ввели полный таможенный контроль на границе с Россией.

Ранее МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата из республики. Поверенного в делах вызвали 13 августа для вручения ноты об объявлении первого секретаря аппарата посольства России персоной нон грата. По версии ведомства, дипломат участвовал "в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии".

До этого МИД вызывал временного поверенного в делах России из-за якобы нарушения воздушного пространства Эстонии. По словам эстонского министра Маргуса Цахкны, российский самолет якобы без разрешения вошел в воздушное пространство страны.