Трамваи № Т1, А, 3 и 39 задерживаются на Новокузнецкой улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Трамваи № Т1, А, 3 и 39 задерживаются в районе остановки "Метро Третьяковская" на Новокузнецкой улице из-за аварии на путях. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с задержкой маршруты были временно изменены. Пассажиров призвали соблюдать внимательность и следить за объявлениями водителей.

Ранее стало известно, что в столице появляются беспилотные трамваи на основе искусственного интеллекта. Это позволяет сделать московский транспорт еще безопаснее и комфортнее.

Трамвай с ИИ может самостоятельно выполнять все функции: останавливаться, открывать и закрывать двери, следовать сигналам светофоров, пропускать пешеходов, придерживаться графика и переключать стрелочные переводы. Как отметил Сергей Собянин, поездку на таких трамваях уже совершили более 26 тысяч пассажиров.

