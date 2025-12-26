Форма поиска по сайту

26 декабря, 17:57

Общество
Психолог Яушева: поиск "точек радости" поможет пробудить новогоднее настроение

Психолог рассказала, как пробудить ощущение новогоднего волшебства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Детские воспоминания о Новом годе и концентрация на красивых мелочах поможет пробудить ощущение приближающегося праздника. Об этом Москве 24 рассказала клинический психолог Дарья Яушева.

По ее словам, многие в конце года сталкиваются с тем, что у них нет никакого новогоднего настроения. И это связано не с каким-то расстройством, а с закономерной реакцией психики на перегрузку, накопленную усталость и давление ожиданий.

"Все усугубляет внутренний разрыв между тем, как надо себя чувствовать в преддверии Нового года, и тем, что есть на самом деле. Поэтому прежде всего важно снять с себя обязанность испытывать радость и ощущать волшебство периода, потому что новогоднее настроение по календарю не включается. Чем больше человек заставляет себя радоваться, тем больше будет испытывать напряжение от несоответствия", – отметила эксперт.

Гораздо полезнее нормализовать свое состояние и признать, что все должно быть так, как сейчас есть. И у каждого существует право чувствовать и переживать каждый период по-своему, а не так, как принято, добавила психолог.

Если же очень хочется разбудить в себе ощущение новогоднего волшебства, советую вспомнить, что нравилось делать в это время в детстве. Быть может, смотреть определенную сказку, наряжать елку, писать список желаний, вдыхать запах мандаринов. Стоит сделать это снова и по маленьким кирпичикам выстроить праздничное настроение.
Дарья Яушева
клинический психолог

А еще в противовес новогоднему перфекционизму можно последовать правилам философии скандинавов – хюгге, согласно которой важно создавать эмоциональное состояние из мелочей, обращая внимание на красоту вокруг.

"То есть надо искать "точки радости": наблюдать, как красиво переливаются праздничные гирлянды и украшенные елки, наслаждаться ароматным чаем в морозный день и так далее. Все это потихоньку будет возвращать ощущение праздника и волшебства", – отметила Яушева.

Тем, кто нервничает перед Новым годом и чувствует, что все идет не по плану, психолог посоветовала заменить поставленную перед собой задачу "успеть все и идеально", на "выполнить самые важные задачи".

Например, закрыть наиболее приоритетное сейчас дело на работе, разобрать ящик или договориться о встрече с кем-то. Масштабные планы лишь усиливают тревогу, а завершение даже небольших задач снижает, пояснила эксперт.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что традиция сжигать записки с желанием на Новый год отлично работает как психотехника. Данное ритуальное действие становится кнопкой запуска, которая помогает психике переключиться на достижение поставленной задачи.

Трошина Любовь

обществопраздникиэксклюзив

