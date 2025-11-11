Психолог Евстигнеев: мошенники с ИИ пользуются уязвимостями человеческой психики

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники, которые пользуются искусственным интеллектом, давят на фундаментальные и уязвимые точки человеческой психики. Они эксплуатируют такие базовые потребности, как любовь, привязанность, признание и безопасность, заявил Москве 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о распространении схем "романтического скама", которые радикально изменились благодаря доступности технологий ИИ.

Раньше злоумышленники выстраивали доверительные отношения с одной жертвой с целью ее дальнейшего инвестиционного обмана, а сейчас они используют чат-ботов для ведения тысяч романтических переписок, рассказывал ранее в беседе с RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

"Мошенники создают не просто собеседника, а идеализированный психологический протез. Этот "партнер" конструируется так, чтобы идеально заполнить эмоциональные пустоты и удовлетворить потребности жертвы", – пояснил Евстигнеев.

По его словам, процесс можно разделить на несколько этапов. Сначала идет "зеркалирование и идеализация", когда ИИ-бот анализирует профиль, лексику и интересы жертвы, создавая на их основе образ "второй половинки".

"Он разделяет ваши увлечения, смеется над вашими шутками, сочувствует проблемам. С точки зрения нейрофизиологии, это вызывает мощный выброс дофамина – нейромедиатора, отвечающего за удовольствие и предвкушение награды. Мозг буквально "подсаживается" на это общение", – сказал психолог.

После этого этапа бот переходит к формированию глубокой привязанности. Он делится "сокровенными" историями, рассказывает о своих мечтах, которые совпадают с мечтами собеседника. Это стимулирует выработку окситоцина – "гормона доверия", указал специалист.

Затем, продолжил он, может начаться этап изоляции, когда "партнер" намекает, что друзья или родственники не понимают жертву. Он создает кокон "мы против всего мира".

"Когда жертва уже эмоционально зависима, доверяет "партнеру" больше, чем себе, и изолирована от критики, наступает кульминация – финансовый крючок. Предлагается не банальная помощь, а "совместная инвестиция в будущее", апеллируя к мечтам, которые они так долго вместе строили. Отказ в такой ситуации воспринимается мозгом жертвы как предательство этой мечты", – уточнил психолог.

Эксперт обратил внимание, что в подобных обстоятельствах человека должны насторожить "идеальность на грани фантастики", стремительное развитие отношений с быстрыми признаниями в любви и разговорами о будущем.

Также стоит обратить внимание на постоянные и убедительные отговорки от видеозвонков или встреч под предлогом сломанной камеры или плохой связи. Часто мошенники используют образ успешного, но одинокого человека.

"Любые разговоры о деньгах в контексте "общего будущего", инвестиций или криптовалюты должны стать сигналом "стоп". Чтобы защитить себя, не отказываясь от поиска отношений, важно замедляться и не торопиться в развитии онлайн-знакомства. Как можно раньше переводите общение в формат видеосвязи, чтобы проверить реальность собеседника", – посоветовал Евстигнеев.

Он также рекомендовал никогда не переводить деньги и не вкладывать средства по совету таких "партнеров".

"Не бойтесь проводить "тесты на недоверие", задавая каверзные вопросы, и обязательно слушайте свое окружение – если близкие выражают беспокойство, не отмахивайтесь от них. Важно понимать, что жертвами таких схем становятся не глупые или наивные люди", – добавил специалист.

По его мнению, лучшая защита от "романтического скама" – это холодная голова, здоровый скепсис и четкое понимание психологических уловок.

Ранее в МВД предупредили о мошенниках, которые предлагают в мессенджерах работу, связанную с приглашениями мужчин на свидания в определенных заведениях. За эти действия гражданам обещают 10% от суммы счета за приведенного клиента. Однако подставные свидания становятся способом выманивания денег, объяснили в ведомстве.