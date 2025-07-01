Мошенники придумали схему обмана с онлайн-киносеансами

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Мошенники придумали схему обмана россиян с фейковыми ссылками на онлайн-киносеансы. Об этом РИА Новости рассказали в компании, создающей решения для борьбы с киберугрозами.

Злоумышленники предлагают жертве совместно посмотреть фильм на специальной интернет-платформе и присылают для подключения ссылку, по которой требуется оплатить подписку. С помощью этой схемы одна из преступных групп с начала 2025 года обманула более 40 российских пользователей, похитив у них 343 тысячи рублей, рассказали в организации.

В основе нового обмана популярная у аферистов схема "Антикино". В рамках ее первого этапа мошенники под видом привлекательных девушек размещают анкеты в соцсетях, на сайте знакомств или в телеграм-боте. Иногда для этих целей используются взломанные аккаунты реальных пользователей.

Нередко преступники используют фотографии настоящих людей, тем самым избегая откровенных снимков и фейковых картинок. Для обхода блокировки за использование чужих фото злоумышленники используют фоторедакторы и нейросети.

При знакомстве с потенциальной жертвой, рассказали эксперты, мошенники переводят переписки в личные сообщения в мессенджер Telegram. Они пишут людям, что перед первым свиданием стоит лучше узнать друга друга на расстоянии, предлагая совместно посмотреть кино через специальное приложение. Дальнейший сценарий обмана зависит от операционной системы (ОС) на устройстве жертвы.

Например, у пользователей iOS при переходе по ссылке открывается страница фишингового сайта rave-film[.]com с предложением выбрать тип ОС устройства. Затем жертвы попадают на страницу с предложением фильмов. Для оплаты подписки человеку предлагается ввести данные банковской карты, которые затем оказываются у аферистов.

Пользователи Android-устройств при переходе по фейковой ссылке и выборе ОС попадают в якобы магазин приложений, который внешне похож на Google Play. Там под видом официального приложения для установки предлагается скачать APK-файл. После этого пользователю предложат ввести данные банковской карты для оплаты подписки.

Система противодействия дистанционным мошенничествам появится в России в январе 2026 года, указал ранее генпрокурор Игорь Краснов. Он пояснил, что в системе будут аккумулироваться фамилии и номера счетов, которые используются злоумышленниками, а также их механизмы для выманивания денег граждан.