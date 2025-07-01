"Известия": мошенники стали массово звонить на домашние телефоны для обмана россиян

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Мошенники начали массово звонить своим жертвам на домашние стационарные телефоны. Специалисты по информбезопасности отмечают, что всего год назад таких звонков насчитывалось около сотни тысяч, а уже в 2025 году – миллионы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

Они подчеркивают, что такой резко возросший интерес злоумышленников к домашним телефонам обусловлен тем, что им все реже удается дозвониться до своих жертв через современные смартфоны, так как они обеспечены различными системами защиты от подозрительных звонков и смс-сообщений.

В основном атакам мошенников на домашние телефоны подвергаются пожилые люди, которые практически не используют интернет и банковские карты, но доверяют звонкам на свои стационарные аппараты. Кроме того, пенсионеры реже проявляют бдительность и чаще верят мошенникам, если те представляются якобы сотрудниками государственных организаций.

По мнению экспертов, количество подобных звонков на домашние телефоны в будущем будет только расти. Такая тенденция отмечается по всей России – мошенники действуют организованно и в разных регионах страны.

Ранее стало известно, что мошенники начали атаковать российский малый и средний бизнес, используя в своих схемах сервисы Zoom, Word и ChatGPT. Аферисты массово подделывают популярные сервисы для воровства данных пользователей.