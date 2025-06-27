Мошенники начали атаковать бизнес через Zoom и Word

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Малый и средний бизнес (МСБ) в России продолжает оставаться под угрозой. Мошенники не прекращают свои атаки, используя в своих схемах сервисы Zoom, Word и ChatGPT, предупредили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Ведомство сослалось на данные "Лаборатории Касперского", согласно которым ключевым методом злоумышленников остается маскировка под популярные легитимные сервисы вредоносных программных обеспечений (ПО) и фишинг.

"В качестве подделок ПО аферисты чаще всего используют видеоконференции (Zoom, Microsoft Teams), офисные пакеты (Word, Excel, PowerPoint), ИИ-инструменты (ChatGPT, DeepSeek) и облачные сервисы (Google Drive)", – говорится в публикации.

По данным ведомства, лидером среди угроз является Zoom, на который приходится 40% случаев за первые четыре месяца 2025 года.

Правоохранители объясняют это тем, что сервис массово используется в МСБ для переговоров. Его интерфейс легко подделать благодаря узнаваемому дизайну. Кроме того, платформа предоставляет доступ к важным ресурсам, таким как микрофоны, камеры и корпоративные переговоры.

В связи с этим правоохранительные органы настоятельно рекомендовали загружать программное обеспечение только с официальных источников и проверять цифровые подписи установщиков.

В рамках еще одной схемы мошенники начали притворяться работодателями и выманивать крупные суммы у новых сотрудников. Для такой схемы злоумышленники размещают вакансии, "нанимают" кандидата и заключают фальшивый договор. Через мессенджеры ведется имитация работы, после чего "начальник" просит перевести деньги под каким-либо предлогом, например на лечение родственников.

