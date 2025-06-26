В Госдуме предупредили об атаках мошенников через стационарные телефоны

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Мошенники начали все чаще атаковать граждан через стационарные телефоны. Особенно под такой метод подпадают пожилые люди, предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По его наблюдениям, аферисты в своих схемах стали больше обращаться к старым каналам связи, совмещая их с цифровыми уязвимостями. При этом, обратил внимание чиновник, действуя более организованно.

"В ближайшее время количество подобных схем будет расти", – отметил он в беседе с RT.

Немкин пояснил, что пожилые люди более подвержены риску, поскольку большинство из них продолжает пользоваться домашними телефонами и склонны доверять звонкам от якобы официальных служб.

В пример одного из распространенных сценариев он привел звонок от лиц, представляющихся сотрудниками оператора связи "Ростелеком". Злоумышленники утверждают, что абоненту нужно срочно продлить договор или подтвердить личность.

"Под этим предлогом просят продиктовать код из СМС, который якобы пришел для авторизации", – продолжил парламентарий.

Однако в действительности в этот момент мошенники стремятся получить доступ к личному кабинету жертвы, чтобы завладеть ее персональными данными. Это может быть как портал "Госуслуги", так и онлайн-банк.

На следующем этапе аферисты связываются с жертвой по телефону, уже представляясь сотрудниками полиции или Росфинмониторинга, отметил депутат. Таким образом преступники прибегают к психологическому давлению, используя формальную речь и ссылаясь на законы, объяснил чиновник.

"Человека запугивают: якобы через его счет проходит подозрительная финансовая активность, заведено дело, нужно срочно "защитить средства". Предлагается перевести деньги на "безопасный счет" или отдать их курьеру "на проверку", – обратил внимание он.

По мнению Немкина, основной задачей злоумышленники ставят выведение человека из эмоционального равновесия, чтобы он не мог адекватно оценить ситуацию. В связи с этим депутат настоятельно призвал не сообщать никому коды и сразу же завершать разговор, а также напоминать близким об опасности.

Более того, он указал на необходимость ограничения возможности управления личными кабинетами без дополнительной аутентификации через мобильное приложение или биометрические данные.

"Чем больше уровней защиты – тем меньше шансов у мошенников", – резюмировал Немкин.

В январе 2026 года в России планируется запуск системы противодействия дистанционным мошенничествам. На платформе будут аккумулироваться фамилии и номера счетов, используемые злоумышленниками.

Кроме того, согласно подписанному Владимиром Путиным закону о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества, в стране будет создана база голосов аферистов, введена обязательная маркировка звонков на экранах телефонов и возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений.

