Мишустин поручил создать базу биометрических данных мошенников

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Минцифры, МВД, Роскомнадзор и Центробанк должны будут создать базу биометрических данных мошенников. Соответствующее поручение дал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Указанные ведомства совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями также разработают единый подход к использованию банками данных операторов связи в целях защиты клиентов от действий мошенников. Сроком исполнения поручения Мишустин указал 1 апреля.

Согласно еще одному постановлению, учреждения изучат возможность использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) операторами связи для борьбы с телефонными аферистами. В частности, инициатива предполагает блокировку вызовов злоумышленников.

В январе 2026 года в России планируется запустить систему противодействия дистанционным мошенничествам. На платформе будут аккумулироваться фамилии и номера счетов, используемые злоумышленниками.

Кроме того, согласно подписанному Владимиром Путиным закону о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества, в стране будет создана база голосов аферистов, введена обязательная маркировка звонков на экранах телефонов и возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений.