12 декабря, 15:54

Общество
Психолог Сурина: отмена корпоратива может лишить сотрудников "частички родственной души"

Психолог рассказала, что отказ от корпоратива снижает ощущение близости в коллективе

Отказ от привычных новогодних встреч в коллективах способен лишить людей той самой "частички родственной души", благодаря которой рабочая команда становится по-настоящему близкой, рассказала Москве 24 психолог Ангелина Сурина.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель движения "Россия православная" Михаил Иванов заявил "Абзацу", что людям стоит отказаться от шумных корпоративов и массовых гуляний перед Новым годом, так как подобные встречи слишком часто превращаются в место непристойного поведения, противоречащего традиционным ценностям.

Психолог пояснила, что сотрудники давно воспринимают корпоратив не просто как отдых, а как особый формат командного сплочения. По ее словам, подобные вечера работают как своеобразный тимбилдинг: люди раскрывают свои личные качества, становятся понятнее для коллег и руководства, а коллектив получает возможность увидеть, "кто свой, а кто нет".

Даже неловкие или неподобающие ситуации, отметила Сурина, порой помогают лучше понять человека и сформировать о нем более объективное впечатление.

Кроме того, корпоратив, по ее мнению, стал привычным ритуалом, которого многие ждут. Он выполняет функцию коллективной "психотерапии": дает шанс открыто сказать друг другу теплые слова, вручить награды, подарки, грамоты. Все это повышает самоценность сотрудников и укрепляет ощущение, что их труд замечают и ценят.

Сурина добавила, что в коллективах нередко копятся конфликты, а некоторые работники, подумывающие об увольнении, "дотягивают" до конца года, поэтому корпоратив способен сгладить напряжение. Люди слышат поддержку, снова ощущают себя частью команды и иногда отказываются от намерения уйти.

В случае запрета корпоративов реакция в обществе была бы неоднозначной. Где-то сотрудники с натянутыми отношениями действительно вздохнули бы с облегчением, избавившись от необходимости поддерживать натянутую улыбку. Некоторые компании увидели бы в этом экономию. В целом, считает Сурина, большинство воспримет отказ негативно.

Она напомнила, что россияне традиционно воспринимают работу как "вторую семью" и ищут в ней эмоциональное тепло. Для многих окончание года без общей встречи лишит завершенности, а для одиноких людей корпоратив нередко становится единственной возможностью встретить праздник с кем-то.

Кроме того, такие мероприятия дают ощущение сопричастности к красивому событию, которое компания может себе позволить, – это тоже важная часть профессиональной культуры.

Ранее был проведен опрос о том, где россияне планируют провести новогодние корпоративы. Наиболее популярным вариантом оказалось – в арендованных пространствах вроде лофтов. Так ответили 28% участников. Еще 19% намерены отмечать прямо в офисе, а 17% выбрали ресторан.

Онлайн-формат предпочли лишь 8% респондентов. При этом 28% вовсе не собираются участвовать в корпоративных празднованиях.

