Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 14:22

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Ганькина: работодатель не может обязать сотрудника посетить корпоратив

Россиянам объяснили, может ли работодатель обязать посетить корпоратив

Фото: 123RF.com/serezniy

Работодатель не вправе требовать от сотрудника обязательного присутствия на корпоративе, поскольку это мероприятие не связано с трудовыми обязанностями и обычно проводится в нерабочее время. Об этом в беседе с RT сообщила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

По ее словам, участие может быть только добровольным, а отказ не должен влечь за собой никаких санкций или негативных последствий.

"Но важно помнить: если мероприятие проходит в рабочее время и фактически заменяет рабочий процесс, работодатель может ожидать присутствия", – подчеркнула эксперт.

Тем не менее руководство должно уважать личные границы своих работников, отметила Ганькина, добавив, что участие в данном мероприятии рассматривается как проявление интереса к корпоративной культуре и желание быть частью коллектива, а не как формальная обязанность.

Ранее стало известно, что большая часть работающих россиян (74%) предпочла бы получить премию вместо новогоднего корпоратива. Только 19% трудящихся граждан выбрали участие в празднике.

При этом 21% респондентов устроила бы премия до 10 тысяч рублей, а 20% согласны на премию от 10 до 30 тысяч. Еще 3% устроила бы любая премия.

"Вопрос спорный": стоимость корпоративов в России выросла на треть

Читайте также


общество

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика