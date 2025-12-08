Эксперт Ганькина: работодатель не может обязать сотрудника посетить корпоратив

Фото: 123RF.com/serezniy

Работодатель не вправе требовать от сотрудника обязательного присутствия на корпоративе, поскольку это мероприятие не связано с трудовыми обязанностями и обычно проводится в нерабочее время. Об этом в беседе с RT сообщила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

По ее словам, участие может быть только добровольным, а отказ не должен влечь за собой никаких санкций или негативных последствий.

"Но важно помнить: если мероприятие проходит в рабочее время и фактически заменяет рабочий процесс, работодатель может ожидать присутствия", – подчеркнула эксперт.

Тем не менее руководство должно уважать личные границы своих работников, отметила Ганькина, добавив, что участие в данном мероприятии рассматривается как проявление интереса к корпоративной культуре и желание быть частью коллектива, а не как формальная обязанность.

Ранее стало известно, что большая часть работающих россиян (74%) предпочла бы получить премию вместо новогоднего корпоратива. Только 19% трудящихся граждан выбрали участие в празднике.

При этом 21% респондентов устроила бы премия до 10 тысяч рублей, а 20% согласны на премию от 10 до 30 тысяч. Еще 3% устроила бы любая премия.

