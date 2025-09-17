ERR: в Эстонии решили продать автомобили, оставленные у границы с Россией

Фото: transpordiamet.ee

Транспортный департамент Эстонии принял решение в октябре эвакуировать автомобили, оставленные на неохраняемой стоянке у границы с Россией. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на ERR.

В дальнейшем, если владельцы не объявятся в течение нескольких месяцев, автомобили будут продаваться.

Эстонский департамент уже объявил о подписании соглашения с компанией Svenai OÜ о перемещении машин около пограничного перехода Койдула на платную парковку. Сейчас юристы разрабатывают детали процесса.

"Если владелец транспортного средства не заберет автомобиль в течение 30 дней, мы получим уведомление от контрагента, и направим владельцу транспортного средства предупреждение о том, что начнем продавать арестованное транспортное средство", – заявили в департаменте.

Там также уточнили, что будет установлен срок не менее месяца для того, чтобы забрать автомобиль и оплатить расходы на перевозку и хранение.

Ранее СМИ сообщили, что власти Эстонии планируют до 2027 года завершить сооружение противотанкового рва в юго-восточной части республики у границы с Россией. Ров станет частью так называемой Балтийской линии обороны. Также планируется оборудовать почти 600 бункеров.