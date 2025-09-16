В Эстонии соорудят противотанковый ров на границе с Россией

Фото: AP Photo/Sergei Stepanov

Власти Эстонии планируют до 2027 года завершить сооружение противотанкового рва в юго-восточной части республики у границы с Россией, сообщает радио КП по ссылкой на портал национального гостелерадио ERR.

Ров станет частью так называемой Балтийской линии обороны. Общая протяженность "оборонительной зоны" составит около 100 километров при глубине порядка 40 километров от линии сухопутной эстонско-российской границы. Там также намерены оборудовать почти 600 бункеров.

В свою очередь, в Литве сообщили о планах по восстановлению осушенных болот на литовско-белорусской границе. Директор фонда восстановления и охраны болот страны Нериюс Забляцкис призвал Латвию и Эстонию поступить так же.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что на польско-белорусской границе неспокойно из-за решения Литвы воссоздать болота якобы для "защиты".