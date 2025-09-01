Захарова прокомментировала решение Литвы о восстановлении болот

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На польско-белорусской границе неспокойно, так как Литва решила воссоздать осушенные болота якобы для "защиты". Такой ироничный комментарий сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Гинеколог (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. – Прим. ред.), Туск (премьер-министр Польши Дональд Туск. – Прим. ред.) и Забляукис (директор фонда восстановления и охраны болот Литвы Нериюс Забляцкис. – Прим. ред.) решают, как ее (границу с Белоруссией. – Прим. ред.) модернизировать", – отметила дипломат.

О планах по восстановлению осушенных болот на литовско-белорусской границе ранее заявил Забляцкис. Общая площадь таких участков составляет примерно 60 тысяч гектаров. Директор фонда призвал Латвию и Эстонию поступить таким же образом.

Изучали возможность восстановления своих болот для того, чтобы защититься от России, также Польша и Финляндия. По данным СМИ, если болота вновь появятся на границах этих стран, то они станут якобы ловушкой для российской военной техники.

