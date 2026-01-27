Фото: depositphotos/1xpert

Геомагнитная обстановка на Земле может ухудшиться 28 января из-за влияния коронарной дыры на Солнце. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам ученых, скорость и плотность солнечного ветра находятся на средних уровнях. За прошедшие сутки интенсивные полярные сияния не наблюдались, в течение 27 января они не ожидаются.

"Вспышечная активность умеренная. За сутки произошло 7 вспышек слабого уровня C. Индекс вспышечной активности: 5.2 из 10", – говорится в публикации.

По данным лаборатории, интенсивность рентгеновского излучения Солнца повышена за счет крупных активных областей, уходящих за правый край и продолжающих "светить" из-за горизонта. Не исключен рост активности в масштабе 2–3 дней.

Ранее на обратной стороне Солнца произошел крупный двойной взрыв. Как рассказали специалисты, если гипотетические центры активности, в которых возникли выбросы, просуществуют еще несколько дней, то их можно будет увидеть с Земли, когда Солнце повернется, и они окажутся на левом краю звезды.