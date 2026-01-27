Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 10:00

Наука

Геомагнитная обстановка на Земле может ухудшиться 28 января

Фото: depositphotos/1xpert

Геомагнитная обстановка на Земле может ухудшиться 28 января из-за влияния коронарной дыры на Солнце. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам ученых, скорость и плотность солнечного ветра находятся на средних уровнях. За прошедшие сутки интенсивные полярные сияния не наблюдались, в течение 27 января они не ожидаются.

"Вспышечная активность умеренная. За сутки произошло 7 вспышек слабого уровня C. Индекс вспышечной активности: 5.2 из 10", – говорится в публикации.

По данным лаборатории, интенсивность рентгеновского излучения Солнца повышена за счет крупных активных областей, уходящих за правый край и продолжающих "светить" из-за горизонта. Не исключен рост активности в масштабе 2–3 дней.

Ранее на обратной стороне Солнца произошел крупный двойной взрыв. Как рассказали специалисты, если гипотетические центры активности, в которых возникли выбросы, просуществуют еще несколько дней, то их можно будет увидеть с Земли, когда Солнце повернется, и они окажутся на левом краю звезды.

Ученые ожидают рост числа магнитных бурь до 2028 года

Читайте также


наука

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика