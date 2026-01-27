Белый дом опроверг сообщение британских СМИ об условии гарантий безопасности для Киева

Фото: Getty Images/Al Drago

Белый дом опроверг сообщение британской газеты Financial Times, что США якобы выдвинули Киеву ультиматум с требованием территориальных уступок. Об этом заявила зампресс-секретаря американской администрации Анна Келли в комментариях к статье.

"Это абсолютно неверно. Единственная роль США в мирном процессе состоит в сближении обеих сторон для заключения сделки. Досадно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно", – цитирует ее RT.

Соответствующую информацию FT предоставил осведомленный источник. Согласно его данным, Вашингтон увеличит поставки вооружений Киеву, если президент Украины Владимир Зеленский согласится на ультиматум и подпишет соответствующее мирное соглашение.

Инсайдер также уточнил, что обязательства США могут предусматривать обещание гарантий безопасности, которые по своему содержанию будут напоминать статью 5 Североатлантического договора о коллективной обороне. При этом в материале отмечено, что формулировки этих гарантий остаются крайне размытыми.