02:33

Премьер Польши Туск: вопрос территориальных уступок Киева принципиален для США

В Польше заявили, что территориальные уступки Украины принципиальны для США

Фото: depositphotos/mariakarabella

Территориальные уступки со стороны Украины являются принципиальным вопросом для США и частью условий Вашингтона для выступления гарантом мирного соглашения. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров в Берлине.

Вместе с тем в ходе переговоров спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского президента, предприниматель Джаред Кушнер не стали четко обозначать свои ожидания в отношении возможных уступок.

"Как раз господа Уиткофф и Кушнер несколько раз подчеркивали, что это должно быть решение Украины, что они хотят облегчить переговорный процесс, а не принудить Украину, не намерены оказывать давление на Украину или склонять ее к той или иной уступке", – заявил Туск, которого цитирует РИА Новости.

Он добавил, что не все европейские лидеры разделяют мнение, что территориальные уступки должны быть элементом будущего мирного соглашения.

Туск также сообщил, что Польша не будет принимать участие в возможных многонациональных силах на Украине. Он объяснил такое решение тем, что Польша "имеет другое задание" – защищать восточный фланг НАТО.

15 декабря в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США. Украинский президент Владимир Зеленский назвал данные переговоры продуктивными, но непростыми.

Между тем лидер США Дональд Трамп выразил уверенность, что в данный момент урегулирование на Украине ближе, чем когда-либо. Он рассказал, что его команда провела очень хороший разговор с европейскими лидерами об украинском конфликте.

Уиткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах с Зеленским в Берлине

Сюжет: Переговоры по Украине
