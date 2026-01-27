Сергей Собянин рассказал о городских кружках и секциях для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице действует 140 тысяч различных секций и городских кружков для юных москвичей, заявил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

По словам мэра, в объединениях занимаются 89% ребят от 5 до 18 лет. Самыми популярными среди юных горожан оказались творческие направления – их выбрали свыше 390 тысяч детей. Например, это изобразительное искусство и хореография. Градоначальник напомнил, что занятия балетом или классическим танцем в числе прочего доступны в Московском дворце пионеров.



"Почти 350 тысяч детей выбрали спортивные кружки и секции. В числе самых востребованных направлений – футбол и шахматы. Среди редких – парашютный и мотоспорт. Такие кружки открыты в школе № 1476 и колледже связи № 54 имени П. М. Вострухина", – рассказал Собянин.

Кроме того, с каждым годом растет популярность у старинных русских командных игр. В частности, в школе в Некрасовке и в школе № 1987 можно играть в лапту и городошный спорт.

Среди других популярных направлений – лингвистика. Это не только английский, французский и немецкий языки, но и иврит, суахили, китайский и сербский языки.

В числе востребованных остается техническое направление. На занятиях дети создают модели самолетов и БПЛА, управляемых роботов, осваивают программирование, 3D-моделирование и робототехнику, учатся создавать контент для соцсетей.



"Растет интерес к естественным наукам. Почти 35 тысяч детей посещают кружки по ботанике, зоологии, экологии и биологии, где занимаются исследованиями и разрабатывают проекты по улучшению городской среды", – указал градоначальник.

Собянин отметил, что занятия позволяют дать детям те навыки, которые сложно получить дома или в школе. По его словам, городские власти уделяют огромное внимание развитию бесплатных кружков и секций, чтобы каждый ребенок мог с пользой проводить время.

Ранее стало известно, что за последние 5 лет количество кружков, посвященных IT-технологиям и мультимедиа, выросло в 3,5 раза. В настоящий момент их общее количество достигло почти 5 тысяч. Уточнялось, что уже около 87 тысяч детей осваивают современные технологии.

