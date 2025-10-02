Суперраздел "Москва – детям" на портале mos.ru дополнили новыми рубриками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В суперраздел "Москва – детям" добавили пять новых рубрик, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Там представлены инструкции, вся необходимая информация, а также подборки услуг и сервисов, которые необходимы в конкретной жизненной ситуации. Перейти в тематический раздел можно с главной страницы суперраздела.

По словам заместителя руководителя столичного департамента информационных технологий Бориса Фролова, навигация в суперразделе интуитивно понятна и сделала путь до получения нужной информации еще короче.

Например, раздел "Здоровье" собрал все услуги и сервисы, которые могут понадобиться ребенку или родителю. Пользователь может найти понятную инструкцию по оформлению московского полиса ОМС, записать ребенка на плановый прием к специалисту, зайти в электронные медкарты. Кроме того, в блоке "Экстренная помощь" содержатся инструкции о том, куда обратиться в неотложных ситуациях.

Раздел "Образование" охватывает все периоды жизни ребенка, от раннего детства до момента поступления в вуз. Родители могут получить быстрый доступ к цифровому сервису "Москвенок" и инструкции по использованию других сервисов цифровой образовательной платформы "Московская электронная школа" (МЭШ). В разделе есть также быстрый переход к скачиванию мобильных приложений "Дневник "МЭШ", "Библиотека "МЭШ", "Спутник "МЭШ" и других.

Можно также получить быстрый доступ к услугам вроде записи в первый класс или подачи заявления на льготное питание, они находятся в блоке "Важные услуги". Для родителей выпускников есть блоки "Будущая профессия", "Экзамены" и "Колледж" – можно записаться на государственную итоговую аттестацию, узнать, по каким направлениям ребенок может продолжить обучение в предпрофессиональных классах, и подать заявление на поступление в колледж.

Более 25 услуг и 55 инструкций, которые касаются льгот, пособий и других мер поддержки, собраны в разделе "Социальная поддержка". В нем можно перейти к подаче онлайн-заявления для оформления карты москвича, узнать о выплатах для одиноких родителей, беременным и женщинам сразу после рождения ребенка и многое другое.

Отдельный блок посвящен многодетным родителям – пользователи могут узнать, как получить компенсацию на детские товары, школьную форму и оплату жилищно-коммунальных услуг. Семьи, которые воспитывают детей с особенностями здоровья, могут больше узнать о том, как получить льготные лекарства или как должен проходить образовательный процесс.

Жительницы Москвы могут перейти к услуге прикрепления к женской консультации или Центру женского здоровья в разделе "Будущим родителям". Здесь представлено руководство, как оформить положенные выплаты и записаться к врачу, а также переход к электронной медкарте и услуге заказа молочного питания.

Для родителей новорожденного представлена инструкция о том, как зарегистрировать и оформить ребенку полис ОМС и получить подарочный набор вещей. Москвичи, которые хотят усыновить ребенка, могут узнать, как закончить школу приемных родителей, взять ребенка из детского дома на каникулы и как получить разрешение на опеку.

Каталог культурных, спортивных и научных проектов города, в которых можно принять участие, находится в разделе "Досуг и развитие". Здесь же юные москвичи могут записаться в кружки и секции, выбрать занятие в экоцентре и мероприятия в парках.

Дети, находящиеся в поисках своего признания, могут обратиться к проектам "Молодежь Москвы", "Техноград" на ВДНХ и "Мосволонтер". Родители найдут актуальную подборку спектаклей, мастер-классов, игр и встреч в разделе "Куда пойти с ребенком".

Суперраздел "Москва – детям" появился в начале сентября этого года. Он объединил в себе услуги, сервисы, инструкции и статьи, полезные родителям детей разных возрастов. В разделе "Город для детей" информация систематизирована по тематическим блокам: "Малыши", "Дошкольники", "Школьники" и "Студенты".

