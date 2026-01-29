Чемпион мира по спортивной акробатике Скакун умер от инфаркта

Фото: sportgymrus.ru

Причиной смерти чемпиона мира по спортивной акробатике Василия Скакуна стал инфаркт. Об этом ТАСС рассказал его сын и тренер сборной России по прыжкам на батуте Владислав Скакун.

По его словам, отец скончался 29 января в 05:00 в больнице. У него было легочное заболевание, возможно коронавирус.

"Врачи говорят, что причиной смерти стал инфаркт. Отца похоронят в Ставрополе", – сказал собеседник агентства.

Скакун скончался на 82-м году жизни. Свою спортивную карьеру он начал в 1960-х. В 1974-м стал чемпионом мира по спортивной акробатике, однако позже покинул большой спорт и стал тренером.

Под его руководством были воспитаны 19 абсолютных чемпионов мира, которые неоднократно доказывали свое превосходство на международной арене. Более того, благодаря Скакуну в спорте появилась специальная акробатическая дорожка, ставшая инструментом развития всей отрасли.