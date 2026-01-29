Форма поиска по сайту

29 января, 14:49

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве Троицкой линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве продолжается завершающий этап строительства Троицкой линии метро. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

По его словам, сейчас на станциях "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая" и "Ватутинки" возводятся ограждения, удерживающие воду и грунт. Для этого используется метод "стена в грунте", который лучше всего подходит для строительства метро в большом городе.

Благодаря этой технологии прочные глубокие траншеи делаются с минимальным шумом, чтобы не мешать жителям близлежащих домов.

Собянин добавил, что вместе с этим специалисты занимаются планировкой территорий, выносом инженерных сетей и устройством форшахт.

Благодаря появлению новых станций жители ТиНАО смогут легче и быстрее доезжать до центра города, отметил мэр. Кроме того, второй участок Троицкой линии разгрузит южные направления Калужско-Рижской и Сокольнической линий метрополитена.

Ранее Собянин рассказал, что в 2027 году в столице откроются такие станции метро, как "Серебряный Бор", "Строгино", "Липовая Роща", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская".

В настоящее время ведется активное строительство станций "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар". Первых пассажиров они примут в 2028 году.

Собянин рассказал, как создаются пять новых станций Троицкой линии метро

мэр Москвытранспортметростроительствогород

