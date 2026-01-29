Форма поиска по сайту

29 января, 14:58

Общество

Патриарх Кирилл заявил, что аборт должен совершаться с согласия будущего отца

Фото: 123RF.com/nadezdagorosko

Аборт должен совершаться с согласия будущего отца, если брак в семье зарегистрирован, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

"Женщина может быть в состоянии аффекта, психика женщин более подвижна, они более эмоционально уязвимы. И поэтому важно присутствие рядом мужа, который может вовремя сказать: нет, слушай, вытянем, деньги-то заработаем, не надо, что ты", – объяснил патриарх.

По его мнению, в дискуссии о том, совершать или нет этот поступок, должны присутствовать слова мужа. Он также сослался на позицию Владимира Путина, который сказал, что в отношении детей решения должна принимать вся семья, а не отдельные родители.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина указала на то, что, пока медицинское сообщество не высказалось по поводу признания эмбриона человеком, инициативы о праве голоса отца при аборте обсуждать нельзя. Она также напомнила, что церковь не может быть инициатором законодательных изменений, поскольку Россия является светским государством.

общество

