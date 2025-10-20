В Госдуме оценили инициативу о праве голоса отца при аборте

Фото: depositphotos/Ondrooo

Пока медицинское сообщество не высказалось по поводу признания эмбриона человеком, инициативы о праве голоса отца при аборте обсуждать нельзя, считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Своим мнением она поделилась в беседе с Москвой 24.

Соответствующую идею выдвинула Русская православная церковь (РПЦ). Как отметил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, закрепленное Конституцией РФ равенство мужчины и женщины перед законом должно включать равную ответственность за сохранение зачатой жизни.

Предложение поддержал народный артист РФ, депутат ГД Дмитрий Певцов, заявив, что изменение в законодательстве необходимо, поскольку ребенок с момента зачатия имеет право на защиту от обоих родителей.

"Я слышала о данной инициативе, но не видела ее. Сейчас, кроме слухов, ничего другого нет", – подчеркнула Останина.

Парламентарий напомнила, что в России, которая является светским государством, церковь не может быть инициатором законодательных изменений. Законопроекты вносят депутаты, президент, правительство, региональные законодательные собрания или члены Совета Федерации. Однако пока ни одна из перечисленных инстанций не выступила с подобной идеей.

Останина указала, что преждевременное обсуждение таких инициатив может вызвать путаницу и в юридической сфере.

"Нужно будет думать о том, какие гарантии получит этот неродившийся человек. Например, сейчас право выхода в декретный отпуск женщина имеет за два месяца до рождения ребенка, плод уже считается жизнеспособным, хотя у нас и детей с меньшим периодом вынашивания научились выхаживать", – уточнила депутат.

Кроме того, введение новых законодательных норм может повлиять на систему пособий, декретных отпусков и других социальных гарантий. Также возникнет вопрос о наказании женщин, которые не смогли выносить ребенка, так как за убийство человека предусмотрена уголовная ответственность, обратила внимание парламентарий.

"Подобные последствия принятия этой инициативы необходимо тоже обсуждать. Именно семья, не РПЦ, решает, как поступать с беременностью", – подчеркнула депутат.

При этом в некоторых случаях семья может не иметь возможности содержать еще одного ребенка. Кроме того, женщина может оказаться в ситуации, где она, забеременев, остается одна без жилья, работы и средств к существованию, указал Останина.

Ранее зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал здравой идею отказа от абортов в государственных и частных клиниках. Он заявил, что церковь считает аборты лишением жизни еще нерожденного человека и всегда выступала против этого. Кроме того, он подчеркнул, что женщины, принимающие такой выбор, наносят себе духовный вред.