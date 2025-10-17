В Госдуму внесут проект о выдворении иностранцев за склонение к абортам

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Иностранцев, склоняющих беременных женщин к аборту, смогут арестовывать на 15 суток или выдворять из России. Законопроект с соответствующим положением будет внесен в Госдуму, сообщила зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина, передает ТАСС.

Инициатива обсуждалась на "нулевых чтениях" в ОП РФ 15 октября. По словам Москвитиной, дальнейшее рассмотрение проекта и внесение его в ГД поддержали все участники собрания.

Согласно документу, наказание также предполагает штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Кроме того, в случае аналогичных действий в отношении несовершеннолетних или группы лиц сумма административного взыскания составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Москвитина подчеркнула, что каждая женщина имеет право самостоятельно принимать решение о материнстве в соответствии со статьей 56 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

"Эта норма чаще всего приводится в обоснование возможности для женщины прибегнуть к аборту, однако Конституция РФ в части 1 статьи 38 устанавливает, что материнство, а не абстрактный репродуктивный выбор, находится под защитой государства. С учетом этого беременные, которые хотят выносить и родить ребенка, должны иметь всестороннюю защиту и поддержку государства", – пояснила политик.

Она также добавила, что законопроект был разработан в рамках проекта "Здравствуй, мама", направленного на сокращение числа абортов и поддержку материнства. Причем инициатива в том числе была одобрена Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

"В регионах, где законы уже действуют, зафиксированы случаи обращения женщин в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, склонявших их к аборту. В нескольких случаях благодаря своевременному вмешательству удалось предотвратить прерывание беременности", – добавила политик.

В конце января текущего года в Госдуме предложили проводить аборты только в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). С такой инициативой выступил глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов. Он подчеркнул, что объемы средств фонда ОМС на аборты планируется направлять в государственные и частные клиники, но только если все требования будут соблюдаться.

Комментируя проект, зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал здравой идею отказа от абортов в государственных и частных клиниках. Он заявил, что церковь считает аборты лишением жизни еще нерожденного человека и всегда выступала против этого.