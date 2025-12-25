Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 18:39

Спорт

В Москве каждый третий школьник принял участие в спортивных турнирах

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

За прошедший учебный год свыше 500 тысяч столичных школьников и студентов колледжей, то есть каждый третий юный житель Москвы, приняли участие в городских спортивных турнирах и конкурсах. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве мы стараемся создать все условия для того, чтобы дети вели здоровый образ жизни и пробовали себя в различных видах спорта. И мы рады, что интерес ребят к активным направлениям досуга растет", – прокомментировала вице-мэр.

В частности, москвичам доступны свыше 30 тысяч кружков и секций по 67 видам спорта. При этом регулярно проводятся состязания по футболу, волейболу, баскетболу и шахматам. Становятся популярными и новые направления, включая киберспортивные дисциплины, пляжный волейбол и тэг-регби.

Среди крупнейших спортивных состязаний отмечаются школьные спортивные лиги по футболу, волейболу и шахматам. Их проводят в несколько этапов – сначала команды борются за победу в своих районах, а затем лучшие из лучших встречаются на городском этапе, где и выявляют победителя. Лиги проводят по свыше чем 20 видам спорта, включая тэг-регби и гандбол. Каждый год в состязаниях принимают участие свыше 155 тысяч человек.

Кроме того, москвичи участвуют и получают награды и на всероссийских и международных соревнованиях. Например, самым молодым международным мастером по шахматам в истории стал Роман Шогджиев из Курчатовской школы, а Иван Акимов из школы № 1273 является неоднократным призером первенств России и мира по абсолютному реальному бою. В свою очередь, Андрей Травкин из школы № 1945 "Синяя птица" оказался многократным чемпионом мира по самбо.

Также в городе успешно действует Московская школьная киберспортивная лига, а юные москвичи участвуют в соревнованиях по компьютерным видам спорта. Кроме того, набирают популярность состязания по городошному спорту, гольфу, лазертагу и армейскому рукопашному бою.

Ранее в Москве завершилась спартакиада "Мой спортивный район". Она объединила 15 тысяч человек в возрасте от 10 до 60 лет. Участники соревновались в восьми видах спорта, включая легкую атлетику, мини-футбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис, шашки, шахматы и плавание.

Читайте также


спортгород

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика