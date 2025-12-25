В Москве каждый третий школьник принял участие в спортивных турнирах

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

За прошедший учебный год свыше 500 тысяч столичных школьников и студентов колледжей, то есть каждый третий юный житель Москвы, приняли участие в городских спортивных турнирах и конкурсах. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве мы стараемся создать все условия для того, чтобы дети вели здоровый образ жизни и пробовали себя в различных видах спорта. И мы рады, что интерес ребят к активным направлениям досуга растет", – прокомментировала вице-мэр.

В частности, москвичам доступны свыше 30 тысяч кружков и секций по 67 видам спорта. При этом регулярно проводятся состязания по футболу, волейболу, баскетболу и шахматам. Становятся популярными и новые направления, включая киберспортивные дисциплины, пляжный волейбол и тэг-регби.

Среди крупнейших спортивных состязаний отмечаются школьные спортивные лиги по футболу, волейболу и шахматам. Их проводят в несколько этапов – сначала команды борются за победу в своих районах, а затем лучшие из лучших встречаются на городском этапе, где и выявляют победителя. Лиги проводят по свыше чем 20 видам спорта, включая тэг-регби и гандбол. Каждый год в состязаниях принимают участие свыше 155 тысяч человек.

Кроме того, москвичи участвуют и получают награды и на всероссийских и международных соревнованиях. Например, самым молодым международным мастером по шахматам в истории стал Роман Шогджиев из Курчатовской школы, а Иван Акимов из школы № 1273 является неоднократным призером первенств России и мира по абсолютному реальному бою. В свою очередь, Андрей Травкин из школы № 1945 "Синяя птица" оказался многократным чемпионом мира по самбо.

Также в городе успешно действует Московская школьная киберспортивная лига, а юные москвичи участвуют в соревнованиях по компьютерным видам спорта. Кроме того, набирают популярность состязания по городошному спорту, гольфу, лазертагу и армейскому рукопашному бою.

Ранее в Москве завершилась спартакиада "Мой спортивный район". Она объединила 15 тысяч человек в возрасте от 10 до 60 лет. Участники соревновались в восьми видах спорта, включая легкую атлетику, мини-футбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис, шашки, шахматы и плавание.

