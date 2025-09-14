МИД Румынии вызвал посла РФ из-за нарушения воздушного пространства страны

Фото: depositphotos/radub85

МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Олега Лишева из-за появления в воздушном пространстве республики дрона, заявила в интервью Digi24 глава румынского дипведомства Оана Цою.

По данным министерства нацобороны Румынии, воздушное пространство страны было нарушено беспилотником на короткое время вечером 13 сентября. При этом устройство не представляло непосредственную угрозу безопасности населению.

Цою отметила, что МИД намерен довести до Москвы протест Румынии из-за данной ситуации. Однако она не предоставила никаких доказательств, указывающих на принадлежность БПЛА России.

На вопрос о том, готово ли дипведомство выслать российских дипломатов из Бухареста в случае повторения подобных инцидентов, министр ответила, что сейчас главное обеспечить пресечение таких ситуаций.

"В этот период важно продемонстрировать единство вместе с другими членами Европейского союза, нашими союзниками по НАТО, поскольку, по сути, эти инциденты происходят на всем восточном фланге", – добавила Цою.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил о нарушении воздушного пространства страны. С его слов, "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО".

Как утверждали журналисты, в Польше нашли 12 обломков БПЛА. При этом взрывчатых веществ ни на одном из сбитых беспилотников обнаружено не было.

В польский МИД вызвали временного поверенного в делах РФ Андрея Ордаша. Он пояснил, что страна не предоставила доказательств, подтверждающих принадлежность сбитых аппаратов России.