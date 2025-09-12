Фото: AP Photo/Rafal Niedzielski

Западные страны хотят начать полномасштабный военный конфликт с Россией из-за инцидента с БПЛА в Польше, заявил французский политик Флориан Филиппо. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на страницу Филиппо в соцсети X.

"Ястребы хотят ускорить начало полномасштабной войны! Они готовы к любым провокациям и операциям под ложным флагом", – подчеркнул французский политик.

Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД Канады Аниты Ананд о том, что пятая статья НАТО применима к ситуации с дронами в Польше.

В ночь на 10 сентября четыре аэропорта Польши были закрыты из-за незапланированной военной активности. Позже премьер республики Дональд Туск заявил о нарушении воздушного пространства страны, описав данный инцидент как "масштабную провокацию". По словам политика, "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО".

По информации СМИ, на территории Польши нашли 12 обломков БПЛА. При этом взрывчатых веществ ни на одном из беспилотников обнаружено не было.

В МИД страны был вызван временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш, который указал, что республика не предоставила доказательств, подтверждающих принадлежность сбитых дронов России.