28 января, 12:30

События

Прощание с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым. Прямой эфир

На Троекуровском кладбище проходит прощание с режиссером, сценаристом, продюсером и телеведущим Александром Олейниковым. Москва онлайн ведет прямую трансляцию с траурной церемонии.

О смерти Олейникова на 61-м году жизни стало известно 24 января. Причиной скоропостижной кончины деятеля культуры стал оторвавшийся тромб.

Александр Олейников внес значительный вклад в развитие российского телевидения. Миллионам зрителей он известен как ведущий различных популярных программ: "Мое кино", "Мои новости", "Моя звезда" и "Ваша музыка" на канале ТВ-6, "Ох, уж эти дети" на НТВ. Также в 2013 году он был соведущим программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.

В качества продюсера и автора идеи Олейников создал проекты "Скандалы недели", "Суперхоккей", "Такси ТВ-6", "Наши любимые животные". А в начале 2000-х годов являлся руководителем программ "Доброе утро, Россия!" и "Вести+" на телеканале "Россия".

Кроме того, Олейников участвовал в создании более 30 фильмов и сериалов. Cреди них – "Любовь-морковь", "Лиговка", "Соколова подозревает всех", "Призраки Арбата" и "Детектив на миллион".

культура

