Прощание с народным артистом СССР Чернушенко пройдет 30 января в Петербурге

Фото: ТАCC/ИТАР-ТАСС/Юрий Белинский

Прощание с народным артистом СССР Владиславом Чернушенко пройдет 30 января в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба государственной академической капеллы города.

Гражданская панихида начнется в 10:00 в самой капелле. На 13:00 запланировано отпевание в Смольном соборе, а в 15:00 артиста похоронят на Смоленском кладбище.

Чернушенко скончался 27 января в возрасте 90 лет после тяжелой болезни. С 1974 года он являлся художественным руководителем капеллы. При этом с 1979 по 2002 год он параллельно работал ректором Санкт-Петербургской (ранее Ленинградской. – Прим. ред.) консерватории.

При жизни артист был удостоен звания почетного гражданина Петербурга. Дважды он становился лауреатом госпремии России в области литературы и искусства.