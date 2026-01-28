Открытое горение на производстве пластика в Подмосковье ликвидировано

Фото: телеграм-канал "Татьяна Витушева"

Открытое горение в производственном здании в подмосковной Истре ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

В настоящее время на месте пожара проводится забор проб воздуха на предмет выявления концентрации вредных веществ.

Пожар на производстве пластика в деревне Духанино в городском округе Истра начался в среду, 28 января. Огонь распространился на 3 750 квадратных метров. К его ликвидации привлекли 47 специалистов и 16 единиц спецтехники.

Затем в здании на площади в 1,2 тысячи квадратных метров обрушилась кровля. Инцидентом заинтересовались в надзорных органах. В частности, Истринская городская прокуратура взяла под контроль выяснение причин пожара.

