28 января, 12:36

Происшествия

Пожар произошел на бывшем заводе Volkswagen в Калуге

Видео: телеграм-канал Mash

Пожар произошел на площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

"Пожарные расчеты прибыли по сообщению о пожаре по адресу Калуга, улица Автомобильная, 1", – сказал собеседник агентства.

По его словам, горит склад с пенопластом. Пожарные тушат два очага площадью 100 и 200 квадратных метров. Эвакуация сотрудников была проведена силами завода. Уточняется, что по данному адресу находится площадка завода АГР (AGR Automotive Group).

В единой дежурной диспетчерской службе Калуги заявили ТАСС, что пострадавших в результате ЧП нет. В свою очередь, пресс-служба компании подтвердила отсутствие пострадавших. В АГР добавили, что в настоящее время специалисты разбираются в причинах ЧП.

Ранее пожилой мужчина погиб при пожаре в Кондопожской ЦРБ в Карелии. Огонь вспыхнул в инфекционном отделении, расположенном на первом этаже медучреждения. Во время ЧП в отделении находились 8 пациентов. Они были переведены в основное здание больницы. Погибшим оказался мужчина, который оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер.

