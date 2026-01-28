Пожар вспыхнул в ПВЗ в Верхней Пышме

Пожар вспыхнул в пункте выдачи заказов (ПВЗ) в Верхней Пышме Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло по адресу улица Бажова, дом 28, корпус 5. Предварительная площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

Между тем в Подмосковье загорелось производственное здание. Оно расположено в деревне Духанино городского округа Истра. Для тушения огня в пластиково-литейном цехе привлекли 47 специалистов и 16 единиц спецтехники.

Позже в здании на площади 1,2 тысячи квадратных метров обрушилась кровля. Само возгорание удалось локализовать на площади 3 750 "квадратов". Истринская городская прокуратура взяла под контроль выяснение причин пожара.