28 января, 12:57

Происшествия

Пожар вспыхнул в ПВЗ в Верхней Пышме

Видео: MAX/"МЧС России"

Пожар вспыхнул в пункте выдачи заказов (ПВЗ) в Верхней Пышме Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло по адресу улица Бажова, дом 28, корпус 5. Предварительная площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

Между тем в Подмосковье загорелось производственное здание. Оно расположено в деревне Духанино городского округа Истра. Для тушения огня в пластиково-литейном цехе привлекли 47 специалистов и 16 единиц спецтехники.

Позже в здании на площади 1,2 тысячи квадратных метров обрушилась кровля. Само возгорание удалось локализовать на площади 3 750 "квадратов". Истринская городская прокуратура взяла под контроль выяснение причин пожара.

Пожар от печки привел к обрушению кровли в цехе в Подмосковье

