Врачи в Подмосковье восстановили лицо мужчине, упавшему со снегохода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врачи Жуковской больницы восстановили лицо 44-летнему мужчине, который упал со снегохода. Пациента привезли в медучреждение в тяжелом состоянии, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

Специалисты выявили у пациента перелом нижней зоны лица с множественными осколками, а также переломы лобной кости. Хирурги провели 7-часовую операцию, в ходе которой буквально собрали лицо мужчины заново.

Через коронарный доступ медики удалили костные отломки лобной кости, провели ревизию лобной пазухи с удалением слизистой оболочки и задней стенки, удалили заднюю стенку пазухи и всю слизистую, в том числе лобно-носового канала, рассказал заместитель главврача по хирургии Александр Архаров.

Затем врачи заполнили аутокостной крошкой просвет пазухи, ушили дефект твердой мозговой оболочки, восстановили часть глазницы, контуры орбит, части верхней и нижней челюсти. Пациент уже выписан, позже его ждет реабилитация.

