Врачи в Подмосковье спасли мужчину с пробитыми ножом сердцем и легким

Врачи Орехово-Зуевской больницы спасли 44-летнего мужчину с ножевым ранением сердца и пробитым насквозь легким. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

Пациента в крайне тяжелом состоянии привезли на скорой. Заведующий хирургическим отделением филиала № 1 Орехово-Зуевской больницы Юрий Котлинский рассказал, что в ходе экстренной операции пришлось бороться с сильным кровотечением.

"Для того чтобы получить доступ к сердцу, мужчине разрезали грудную клетку и рассекли сердечную оболочку – перикард. Мы также ушили легочную рану и установили дренажи для вывода жидкости из плевральной полости", – пояснил Котлинский.

По его словам, главная сложность состояла в ушивании раны на сердце без остановки сердцебиения. Операция длилась около часа и прошла успешно.

