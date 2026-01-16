Форма поиска по сайту

16 января, 13:10

Регионы

Врачи спасли мужчину с двумя пулями в сердце в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал "Здоровье уральцев"

Мужчину с тремя пулевыми ранениями, задевшими сердце и грудную клетку, спасли врачи екатеринбургской Центральной клинической больницы № 23. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области.

Пациент поступил в больницу с проникающими огнестрельными ранениями. Две пули прошли в области сердца и задели орган. Еще одна попала в область грудной клетки, которое медики называют "зоной водителя ритма". Также у пострадавшего выявили гемопневмоторакс (скопление крови и воздуха в области между легкими и грудной стенкой. – Прим. ред.), перелом ребра и кровоизлияние в перикарде.

После госпитализации его немедленно перевели в операционную. Пули благополучно извлекли, обработав раны и стянув грудину пациента специальной проволокой, после чего медики установили плевральные дренажи.

"Первая клиническая смерть длилась 21 минуту. Хирурги руками в стерильных условиях ритмично сжимали сердце в раскрытой грудной клетке до тех пор, пока оно снова не начало биться. Повторная остановка сердца длилась 17 минут, но врачи упорно боролись за жизнь пациента и смогли запустить сердце второй раз", – говорится в сообщении.

После операции пострадавший оставался в реанимации еще 9 дней. За это время ему перелили 1,5 литра утерянной крови, а затем перевели в другое отделение. На данный момент мужчина проходит реабилитацию, находясь в медучреждении месяц.

Как отметила заведующая отделением неотложной хирургии Оксана Усатова, пациенты с огнестрельным ранением в области сердца поступают крайне редко. При этом, несмотря на длительную клиническую смерть, мужчину удалось спасти.

Врачи в Приморье спасли девочку с пулевым ранением шеи. Инцидент произошел из-за неосторожного обращения с пневматическим оружием, принадлежавшим родителям ребенка.

Пуля вошла в правую боковую поверхность шеи, прошла через все анатомические структуры и остановилась в непосредственной близости от сосудисто-нервного пучка с левой стороны, рядом с яремной веной.

