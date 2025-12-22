Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 16:12

Общество

Свердловские врачи спасли 70-летнюю женщину, которая чуть не умерла из-за сосиски

Фото: телеграм-канал "Здоровье уральцев"

Врачи в Свердловской области спасли женщину, которая едва не умерла из-за сосиски, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

По информации ведомства, 70-летняя пациентка поступила ночью в приемное отделение хирургии городской клинической больницы № 14 в Екатеринбурге. По словам женщины, во время ужина она ела сосиску, однако из-за отсутствия большей части зубов не смогла ее прожевать, поэтому проглотила целиком.

В результате продукт вклинился в мышечное кольцо на границе пищевода и желудка. При этом попытки сдвинуть инородное тело не увенчались успехом, поэтому с помощью коагуляционной петли медики фрагментарно рассекли сосиску до уровня вклинения. Оставшуюся часть удалось протолкнуть в желудок.

Женщина чувствовала себя удовлетворительно, так что отправилась домой сразу после медицинского вмешательства. В Минздраве добавили, что подобные случаи не редкость, у взрослых пациентов часто застревают плохо пережеванные куски мяса, куриные и рыбные косточки, а в некоторых случаях – проглоченные зубные протезы.

Ранее врачи Центра экстренной медицинской помощи при городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова извлекли часть прибора стоматолога, попавшую в бронхи пациентки. Она рассказала, что во время лечения у стоматолога надломилась часть ортопедической отвертки. В результате этот осколок попал в область ее дыхательных путей.

Читайте также


обществорегионы

Главное

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика