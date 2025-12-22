Свердловские врачи спасли 70-летнюю женщину, которая чуть не умерла из-за сосиски

Фото: телеграм-канал "Здоровье уральцев"

Врачи в Свердловской области спасли женщину, которая едва не умерла из-за сосиски, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

По информации ведомства, 70-летняя пациентка поступила ночью в приемное отделение хирургии городской клинической больницы № 14 в Екатеринбурге. По словам женщины, во время ужина она ела сосиску, однако из-за отсутствия большей части зубов не смогла ее прожевать, поэтому проглотила целиком.

В результате продукт вклинился в мышечное кольцо на границе пищевода и желудка. При этом попытки сдвинуть инородное тело не увенчались успехом, поэтому с помощью коагуляционной петли медики фрагментарно рассекли сосиску до уровня вклинения. Оставшуюся часть удалось протолкнуть в желудок.

Женщина чувствовала себя удовлетворительно, так что отправилась домой сразу после медицинского вмешательства. В Минздраве добавили, что подобные случаи не редкость, у взрослых пациентов часто застревают плохо пережеванные куски мяса, куриные и рыбные косточки, а в некоторых случаях – проглоченные зубные протезы.

Ранее врачи Центра экстренной медицинской помощи при городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова извлекли часть прибора стоматолога, попавшую в бронхи пациентки. Она рассказала, что во время лечения у стоматолога надломилась часть ортопедической отвертки. В результате этот осколок попал в область ее дыхательных путей.

