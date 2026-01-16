Медики скорой помощи приняли роды по пути в роддом после снегопада во Владивостоке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Медики скорой помощи во Владивостоке успешно приняли роды по пути в роддом. Об этом сообщает телеграм-канал Минздрава Приморского края.

В министерстве отметили, что после аномального снегопада 11 января у 31-летней жительницы Чукотки начались роды. Бригада скорой выехала к ней домой в район Емара, где были проведены необходимые диагностические мероприятия и обеспечен внутривенный доступ.

Однако по пути в родильный дом № 3 у женщины резко усилились схватки, из-за чего медики остановились у дороги и начали принимать роды.

Врач скорой медицинской помощи Александр Мещеряков отметил, что во время родов была оказана вся необходимая помощь – выполнена санация дыхательных путей новорожденного, наложены зажимы и пересечена пуповина.

"Ребенок закричал сразу после рождения. Несмотря на признаки незначительной аспирации околоплодными водами, к моменту прибытия в родильный дом состояние новорожденной стабилизировалось", – сказал врач.

Сейчас состояние матери и ребенка оценивается как удовлетворительное, они готовятся к выписке.

Ранее инспектор ДПС помог беременной женщине с преждевременными схватками. К нему на 38-м километре дублера Егорьевского шоссе обратился мужчина-водитель и сообщил, что его супруга на седьмом месяце беременности почувствовала себя плохо. Мужчина опасался, что не успеет вовремя добраться до роддома.

Инспектор принял решение пересадить женщину в свой служебный автомобиль, включил световые и звуковые спецсигналы и оперативно доставил ее в больницу. Благодаря помощи специалистов родился здоровый ребенок.