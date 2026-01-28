Форма поиска по сайту

28 января, 12:49

Город

Более 5,5 тысячи лифтов заменят в Москве в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2026 году в Москве заменят 5 574 лифта в 1 594 домах в рамках плана работ комплекса городского хозяйства на 2026 год. Соответствующие планы утвердил Сергей Собянин, передал портал мэра и правительства столицы.

Еще в 2018 году в столице не осталось лифтов старше 25 лет. Всего за последние 15 лет в городе заменили свыше 52 300 лифтов, а только в 2025 году – 4 495 штук. С 2024 года город впервые в стране заключил специальные офсетные контракты, по которым Карачаровский и Щербинский лифтостроительные заводы поставят более 45 тысяч лифтов в течение 10 лет.

Всего в программу капремонта с 2015 года включено уже 30 075 домов общей площадью свыше 320 миллионов "квадратов". За 10 лет в столице отремонтировали 15 344 дома общей площадью более 90 миллионов квадратных метров. Из них только в прошлом году починили 2 482 дома. Благодаря программе улучшились условия проживания около пяти миллионов москвичей.

В 2026 году планируется отремонтировать 1 796 домов площадью 15,5 миллиона квадратных метров. Сроки и объемы работ определяют, исходя из данных регулярных обследований технического состояния зданий.

Кроме того, капремонт затрагивает многоквартирные дома, которые являются объектами культурного наследия и имеют сложный декор. Работы над такими зданиями требуют индивидуального подхода. Поэтому с 2020 года Москва выделяет целевые субсидии на ремонт таких зданий.

В итоге за последние несколько лет удалось отреставрировать свыше 30 таких зданий. Среди них – комплекс зданий на Сретенском бульваре, выстроенный в период с 1899 по 1902 год для страхового общества "Россия" по проекту архитектора Н. М. Проскурнина. Также реставрация коснулась Доходного дома С. Е. Шугаева в Большом Харитоньевском переулке.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в московских многоэтажках установили 360 подъемных платформ для инвалидов. 65 платформ установили на юге столицы, 53 – на юго-западе, 51 – на юго-востоке, 46 – на северо-востоке. Всего с 2011 года оборудовали почти 2 500 подъемников для маломобильных граждан, что позволило им самостоятельно выходить из дома.

